Fans der Stuttgarter Kickers haben beim letzten Heimspiel des Jahres gegen den FC 08 Homburg (hier geht’s zum Liveticker) dem bei einem mutmaßlichen Mietstreit in Esslingen getöteten Luca mit einer Choreografie gedacht.

Der 31-Jährige, der ein großer Fan der Blauen war, soll am 14. November in Esslingen von dem 61-jährigen Mieter, der im Haus seines Vaters wohnte, getötet worden sein. Nach der schrecklichen Tat standen sowohl Fans als auch Verantwortliche der Stuttgarter Kickers unter Schock. „Luca war regelmäßig bei den Heimspielen auf dem Kickers-Platz und fieberte im B-Block mit den Kickers mit“, schreibt die Fan-Abteilung der Kickers (FAdSKi) in einer Mitteilung in den sozialen Medien. Luca sei ein „Dunkelblauer“ gewesen, heißt es im Text weiter. Auch die Kickers teilten den Beitrag der Fan-Abteilung und sprachen den Angehörigen ihr Beileid aus. „Wenn keine Worte reichen. Die Stuttgarter Kickers sind über den tragischen Tod von Luca schockiert“, schrieben die Blauen auf Facebook.

Lesen Sie auch

„Für immer hier zu Hause. Ruhe in Frieden Luca“

Nun wurde Luca am Samstagnachmittag mit einer Choreografie im B-Block gedacht. Zum Einlauf wurden schwarze Papptafeln für zwei Minuten in die Höhe gehalten, auf einem Spruchband stand geschrieben: „Für immer hier zu Hause. Ruhe in Frieden Luca.“ Für die ersten zehn Minuten des Spiels blieb das Stadion ruhig. Auch ein Spruchband für Lucas Freundin, die bei der Tat schwer verletzt wurde, wurde ausgerollt.

Auch die Homburger Fans erwiesen dem Getöteten die Ehre und hielten ein Spruchband mit den Worten „Ruhe in Frieden Luca“ in die Höhe.