Stuttgarter Kickers gegen FC 08 Villingen: Die Blauen fahren in Unterzahl drei Punkte ein

Die Blauen fahren in Unterzahl drei Punkte ein

5 Christian Mauersberger überwindet Villingens Keeper Andrea Hoxha zum 1:0 für die Kickers. Foto: Baumann/Volker Müller

Drittes Saisonspiel, dritter Platzverweis für die Stuttgarter Kickers – und dennoch reicht es gegen den FC 08 Villingen in der Fußball-Regionalliga vor 4110 Zuschauern zu einem 1:0. Das Tor des Tages erzielt Christian Mauersberger.









Die Stuttgarter Kickers gewinnen ihr Heimspiel gegen den FC 08 Villingen mit 1:0 (1:0) und stehen in der Fußball-Regionalliga nach drei Spielen mit sieben Punkten in der Tabelle gut da. Die Blauen fuhren die drei Punkte trotz einer 40minütigen Unterzahl ein. „Natürlich freuen wir uns über den Sieg, aber wir müssen ein Spiel auch mal mit elf Mann zu Ende bringen“, sagte Sportdirektor Marc Stein. „Ich hatte schon vor dem Spiel auf die Unterzahl-Problematik hingewiesen. Wir müssen uns in den einzelnen Situationen geschickter anstellten, und die Spieler müssen daraus ihre Lehren ziehen“, ergänzte Trainer Marco Wildersinn.