Die Stuttgarter Kickers stehen in der Oberliga bereits als Aufsteiger fest. An diesem Samstag empfangen die Blauen den FC 08 Villingen. Hier geht es zum Liveticker.

Die Stuttgarter Kickers treffen am Samstag im letzten Heimspiel der Oberliga-Saison im Gazi-Stadion auf den FC 08 Villingen (Anpfiff 15.30 Uhr). Gegen den Tabellenneunten will der bereits feststehende Meister und Regionalliga-Aufsteiger sein Torkonto weiter in die Höhe schrauben. Beim 1:1-Unentschieden gegen die SG Sonnenhof Großaspach erzielten die Degerlocher durch Kevin Dicklhuber vergangenen Samstag das 100. Saisontor.

Unsere Empfehlung für Sie News zu den Stuttgarter Kickers Horst Steffen mit der SV Elversberg praktisch aufgestiegen Die Stuttgarter Kickers haben den Aufstieg in die Regionalliga geschafft. Wir begleiten die Blauen mit einem Newsblog.

Wie sich die Blauen gegen Villingen schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Samstag geht es für die Kickers zum Tabellenletzten Freiburger FC (Anpfiff 15.30 Uhr) – das ist der Saisonabschluss in der Oberliga.