1 Per Lockl und die Blauen wollen gegen Villingen gewinnen. Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers wollen in der Regionalliga den nächsten Heimsieg einfahren. Am heutigen Samstag erwarten die Blauen Aufsteiger Villingen. Hier geht es zum Liveticker.









Die Stuttgarter Kickers empfangen am dritten Spieltag der Regionalliga am Samstag im Gazi-Stadion auf der Waldau denFC 08 Villingen (Anpfiff 14 Uhr). Nach dem 1:1-Unentschieden beim FC 08 Homburg, will die Truppe von Marco Wildersinn gegen den Aufsteiger aus dem Schwarzwald nun wieder dreifach punkten.