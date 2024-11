1 David Braig und die Blauen hoffen auf einen Sieg gegen Homburg. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers wollen im letzten Heimspiel des Jahres gegen den FC 08 Homburg einen Sieg feiern. Ob das gelingt, können Sie hier im Liveticker verfolgen.









Link kopiert



Im letzten Heimspiel des Jahres treffen die Stuttgarter Kickers am Samstag in der Regionalliga Südwest (Anpfiff 14 Uhr) auf den FC 08 Homburg. Nach zuletzt zwei Siegen in Serie, kamen die Blauen auswärts bei Eintracht Frankfurt II trotz guter Chancen nicht über ein 0:0 hinaus.