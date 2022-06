1 In welche Richtung geht es für Kevin Dicklhuber und die Kickers? Regionalliga oder Oberliga? Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Es ist angerichtet: Das dritte Spiel in der Relegationsrunde entscheidet über den Aufsteiger in die Regionalliga. Die Stuttgarter Kickers müssen am Dienstagabend bei Eintracht Trier gewinnen, sonst bleiben sie Oberligist. Zum Liveticker.















Link kopiert

Das große Finale steht an: Nach einer langen Saison entscheidet das letzte Spiel in der Relegationsrunde, wer doch noch in die Regionalliga Südwest aufsteigt. Eintracht Trier oder die Stuttgarter Kickers? Am Dienstag fällt die Entscheidung im Moselstadion (Anpfiff: 19 Uhr).

Nachdem sich die Kickers in Spiel eins durch ein souveränes 3:0 gegen die Eintracht Stadtallendorf scheinbar in eine gute Ausgangsposition brachten, machte es Trier beim Gastspiel in Stadtallendorf am vergangenen Samstag besser. Durch das 5:0 haben die Moselstädter nun die bessere Ausgangslage. Ihnen reicht ein Unentschieden, um in der kommenden Runde in der Regionalliga zu spielen. Für die Kickers heißt es: Sieg oder Oberliga.

Wie sich die Blauen gegen Eintracht Trier schlagen, können Sie hier im Liveticker lesen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Wie es für die Kickers in der kommenden Runde weitergeht, entscheidet sich durch dieses Spiel.

0