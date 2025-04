Liveticker: Finden die Blauen zurück in die Erfolgsspur?

1 Nevio Schembri und die Blauen hoffen auf einen Erfolg gegen Trier. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers erwarten in der Regionalliga Südwest am Sonntag unterm Fernsehturm Eintracht Trier. Hier geht es zum Liveticker.









Link kopiert



Die Stuttgarter Kickers wollen nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie wieder zurück in die Erfolgsspur. Am Sonntag erwartet das Team von Trainer Marco Wildersinn Eintracht Trier im Gazi-Stadion auf der Waldau (Anpfiff 14 Uhr).