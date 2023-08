Die Stuttgarter Kickers haben in der Regionalliga-Südwest am vergangenen Wochenende bei Hessen Kassel die erste Saisonniederlage kassiert – und das denkbar ärgerlich. Nun will das Team von Trainer Mustafa Ünal zurück in die Erfolgsspur. Am heutigen Samstag (Anpfiff 14 Uhr) empfangen die Blauen zu Hause im Gazi-Stadion auf der Waldau den 1. FSV Mainz 05 II, der zuletzt Aufstiegskandidat Steinbach Haiger souverän mit 3:0 besiegte. Die Degerlocher um Kapitän Kevin Dicklhuber sollten also gewarnt sein.

Wie sich die Blauen am vierten Spieltag der noch jungen Regionalliga-Saison gegen Mainz schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit FuPa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Bereits am Dienstag geht es für den Aufsteiger aus Stuttgart weiter. Dann muss die Elf von Mustafa Ünal beim TSV Steinbach Haiger ran (Anpfiff 19 Uhr).