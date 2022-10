1 Hofft auf den nächsten Sieg: Kickers-Trainer Mustafa Ünal (Archivbild). Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers haben in der Oberliga Baden-Württemberg derzeit einen Lauf. Gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen soll der nächste Sieg her. Hier geht es zum Liveticker.















Die Stuttgarter Kickers wollen in der Fußball-Oberliga den fünften Sieg in Serie einfahren. Im Heimspiel auf der Waldau empfangen die Blauen am heutigen Samstag den 1. FC Rielasingen-Arlen (Anpfiff 14 Uhr). Mit einem Erfolg könnte der Spitzenreiter aus Stuttgart seinen Vorsprung auf die Verfolger 1. Göppinger SV und SG Sonnenhof Großaspach, die am Sonntag im direkten Duell aufeinandertreffen, weiter ausbauen.

Die Gäste aus Südbaden erkämpften sich unter der Woche ein 1:1-Unentschieden im Nachholspiel gegen Villingen. Wie sich die Degerlocher gegen den Tabellenzehnten schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers im Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Freitag kommt es dann zum Spitzenspiel in der Oberliga. Um 19 Uhr müssen die Blauen in Göppingen ran.