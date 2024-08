Stuttgarter Kickers – FC 08 Villingen: Wie der Regionalliga-Aufsteiger den Titelfavoriten ärgern will

Wie der Regionalliga-Aufsteiger den Titelfavoriten ärgern will

1 Luis Dettling hat sich in der Vordergrund gespielt. Ist der Lohn ein Startelfeinsatz bei den Kickers? Foto: Roland Sigwart

Nur gewinnen kann Aufsteiger FC 08 Villingen am Samstag (14 Uhr/wir streamen live) bei Drittliga-Anwärter Stuttgarter Kickers. Christian Derflinger könnte schon im Kader stehen. Zwei andere Neue sind Startelfkandidaten.









Mario Klotz ist gut drauf, das ist sofort bei der Videoschalte am Donnerstagvormittag klar. „Große Vorfreude“, „ein echtes Highlightspiel“ beim „absoluten Meisterschaftsfavoriten“ – der Villinger Coach fiebert dem dritten Regionalliga-Rundenspiel (obwohl Klotz und auch Co-Trainer Adam Adamos in der Nähe von Stuttgart wohnen, werden sie sich „natürlich“ vom Friedengrund aus mit dem Team in Richtung GAZI-Stadion aufmachen) entgegen. Auch wenn die Favoritenrolle eindeutig klar sei, „wollen wir etwas Zählbares“ mitbringen.