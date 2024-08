Stuttgarter Kickers – FC 08 Villingen: Marco Wildersinn über die Nullachter und die Stuttgarter Footballer

1 Kevin Dicklhuber bejubelte in der vergangenen Regionalliga-Runde 13 Kickers-Tore. Foto: Eibner /Oliver Schmidt

Wenn die Nullachter am Samstag (14 Uhr – wir streamen live) bei den Kickers ihre Visitenkarte abgeben, dann sind die Rollen klar verteilt. Die Villinger sind der klare Außenseiter, der Druck liegt bei den Blauen.









Klar – in Sachen Etat, professioneller Strukturen, Zuschauerresonanz – in der vergangenen Saison verfolgten gut 4200 Fans im Schnitt die Heimspiele der Blauen im GAZI-Stadion – oder höherklassige Erfahrung spielen die Kickers im Vergleich zum Regionalliga-Aufsteiger FC 08 weiter in einer anderen Liga.