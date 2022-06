1 Markus Obernosterer kehrt gegen Eintracht Stadtallendorf nach seiner Brandverletzung am Fuß in den Kader zurück. Foto: Baumann/Julia Rahn

In den meisten Fällen statten die Fans von Fußball-Mannschaften ihrem Team dann einen Trainingsbesuch ab, wenn etwas schief läuft und Feuer unterm Dach ist. „Reißt euch gefälligst zusammen!“, heißt es dann, wenn es gesittet formuliert ist. Im Fall der Stuttgarter Kickers sieht es anders aus. Etwa 50 bis 60 Anhänger der Blauen kamen vor dem ersten Aufstiegsspiel zur Fußball-Regionalliga an diesem Mittwoch (19 Uhr/Gazi-Stadion, Schiedsrichter ist Jan Dennemärker aus Saarlouis) gegen den Hessenliga-Zweiten TSV Eintracht Stadtallendorf ins Training, um ein positives Zeichen zu setzen.

Fan-Zuspruch tut Team gut

In einem großen Kreis auf dem Rasen ergriff ein Sprecher der Fans vor der Übungseinheit am Montag das Wort: Er brachte im Auftrag der Anhänger die Zufriedenheit über den bisherigen Saisonverlauf zum Ausdruck, lobte das Auftreten der Mannschaft. auch im Vergleich zu manch anderen Kickers-Teams den vergangenen Jahren, und sprach den Spielern Mut zu. „Das tat der Mannschaft richtig gut und gibt Kraft, wir brauchen diese Unterstützung auch am Mittwoch im Stadion“, sagte Trainer Mustafa Ünal.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Interview mit Rainer Lorz: „Die Mannschaft wird auch dieses Drama überwinden“

Nach dem Drama und der großen Enttäuschung in Dorfmerkingen hat die Mannschaft nach dem freien Pfingstsonntag laut ihrem Coach seit Montag wieder einen „gefühlt besseren Eindruck“ gemacht. Ünal führte einige Einzelgespräche. „Der eine hakt es schneller ab, der andere weniger schnell. Die, die Hilfestellung benötigen, bekommen sie jedenfalls auch“, so der 38-Jährige, der als Lehrer pädagogische Erfahrung mitbringt.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: So läuft die Aufbauarbeit bei den Blauen nach der Enttäuschung in Dorfmerkingen

Personell gibt es nach Ruben Reisig, der bereits in Dorfmerkingen eingewechselt wurde, eine weitere Alternative. Der offensive Mittelfeldspieler Markus Obernosterer (zehn Saisontore bei 16 Einsätzen) ist nach überstandener Brandverletzung am Fuß wieder ins Training eingestiegen und kehrt gegen Stadtallendorf in den Kader zurück. Bei Rechtsverteidiger Malte Moos (Oberschenkelverletzung) sieht es noch nicht ganz so gut aus, er könnte im zweiten Aufstiegsspiel bei Eintracht Trier wieder ein Thema werden. Diese Partie findet bei einem Sieg der Kickers gegen Stadtallendorf am kommenden Dienstag (19 Uhr) statt, ansonsten bereits am Samstag (14 Uhr).

Lesen Sie aus unserem Plus- Angebot: So sieht die Gefühlswelt bei Freibergs Aufstiegs-Trainer Ramon Gehrmann aus

Flitsch nach Ravensburg

Unterdessen steht der künftige Verein von Ex-Kickers-Coach Tobias Flitsch nun auch offiziell fest: Der 42-Jährige wurde wie erwartet am Dienstag bei Oberligist FV Ravensburg als Nachfolger von Steffen Wohlfarth präsentiert. Flitsch hat in dieser Saison den SC Geislingen zur Landesliga-Meisterschaft und damit zum Aufstieg in die Verbandsliga geführt.

So geht’s weiter

Aufstiegsrunde

Neben den drei Meistern der Oberligen Baden-Württemberg (SGV Freiberg), Rheinland-Pfalz/Saar (Wormatia Worms) und Hessen (SG Barockstadt Fulda-Lehnerz), ermitteln die Vizemeister der drei Ligen einen vierten Aufsteiger. Gespielt wird in einer einfachen Punktrunde „Jeder gegen Jeden“, bei der jeder Teilnehmer jeweils ein Heim- und ein Auswärtsspiel absolviert. Der Erstplatzierte der Punktrunde steigt auf und wird nach folgenden Kriterien ermittelt: 1) Punkteverhältnis, bei Gleichheit dann 2) die nach dem Subtraktionsverfahren ermittelte Tordifferenz, bei Gleichheit dann 3) Anzahl der erzielten Tore , bei Gleichheit dann 4) Direktvergleich, bei Gleichheit dann 5) Auswärts erzielte Treffer zählen doppelt für den Direktvergleich 6) Sollten durch alle o.g. Kriterien keine Entscheidung über den Bestplatzierten gefallen sein, entscheidet das Los.

Spielplan

8. Juni (19 Uhr): Stuttgarter Kickers – Eintracht Stadtallendorf. Bei Sieg der Kickers im ersten Spiel, dann am 11. Juni (14 Uhr) Eintracht Stadtallendorf – Eintracht Trier und am 14. Juni (19 Uhr) Eintracht Trier – Stuttgarter Kickers. Bei Unentschieden oder Niederlage der Kickers im ersten Spiel, dann am 11. Juni (14 Uhr) Eintracht Trier – Stuttgarter Kickers und am 14. Juni (19 Uhr) Eintracht Stadtallendorf – Eintracht Trier. Nur wenn die Kickers aufsteigen, steigt der Oberliga-15. SF Dorfmerkingen nicht ab. (jüf)

