Spieler der Stuttgarter Kickers: Erfolgreiche Umschulung – Nico Blank überzeugt auch als Innenverteidiger

1 Nico Blank gibt die Richtung vor – egal auf welcher Position. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Seit der C-Jugend 2011 trägt Nico Blank das Trikot der Stuttgarter Kickers. Seitdem hat er viel erlebt: Zwei Abstiege, zwei Pokal-Endspiele, einen Aufstieg. In der aktuellen Saison beweist er sich in einer neuen Rolle.









Link kopiert



An diesem Sonntag (14 Uhr) steht für die Stuttgarter Kickers das Regionalliga-Auswärtsspiel bei der TuS Koblenz an. Im Aufeinandertreffen in der Hinrunde konnten die Blauen zuhause auf der Waldau einen 7:0-Kantersieg feiern. „Wir hatten das Glück, früh in Führung zu gehen und dann haben sich Räume ergeben“, sagt Nico Blank. Der 26-Jährige zog wie gewohnt im zentralen Mittelfeld der Kickers die Fäden – in das Rückspiel geht er nun in einer neuen Rolle.