59 Die Kickers feiern den Gewinn des WFV-Pokals. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die verlorene Nervenschlacht um den Aufstieg, der WFV-Pokal-Triumph, die DFB-Pokal-Höhepunkte und eine bisher sehr starke Oberligasaison – 2022 bot für die Stuttgarter Kickers die geballte Ladung an Intensiverlebnissen. Wir blicken auf die wichtigsten Momente zurück.















Was das Schönste an seinem Hobby für ihn ist? „Das Schönste sind am Samstag die 90 Minuten Fußball. Das ist Adrenalin pur.“ Rainer Lorz sagte dies bei seiner Rede zu seinem 60. Geburtstag, den er am 14. Dezember feierte. Und natürlich waren dem Präsidenten der Stuttgarter Kickers noch die Intensiverlebnisse mit blauer Beteiligung in diesem ablaufenden Jahr in Erinnerung, die es in dieser geballten Form in der jüngeren Vereinsgeschichte nicht gab.