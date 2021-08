1 Der Ex-Rutesheimer Noah Lulic war selten für die Stuttgarter Kickers am Ball. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter Kickers und Offensivmann Noah Lulic haben sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Der 21 Jahre alte Offensivmann wechselt zu einem Oberligakonkurrenten.

Stuttgart - Fußball-Oberligist Stuttgarter Kickers und der Offensivspieler Noah Lulic gehen ab sofort getrennte Wege. „Wir haben den Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst“, teilte der Sportliche Leiter Lutz Siebrecht am Mittwoch mit. Der 21-Jährige wechselt zum Ligakonkurrenten 1. CfR Pforzheim. Beim Team von Trainer Fatih Ceylan trifft Lulic auf einige ehemalige Teamkollegen seines früheren Vereins SKV Rutesheim. Auch der 1. Göppinger SV hatte Interesse an ihm gezeigt.

Lulic braucht Spielpraxis

In seiner Zeit bei den Kickers seit 2019 hatten den schnellen und wendigen Offensivmann immer wieder Verletzungen zurückgeworfen, in der Vorbereitung auf die laufende Saison plagte den Mann mit den bosnischen Wurzeln eine Fußsohlenverletzung. „Die Konkurrenz bei uns in der Offensive ist groß, das ist eine Entscheidung zum Wohle der Spielers. Der Junge muss spielen“, sagte Siebrecht.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Das sind die Problemzonen der Kickers

Weitere Abgänge vor Schließung des Transferfensters am 31. August sind nicht ausgeschlossen. Einer der Kandidaten ist Innenverteidiger Robin Schwemmle, der sich allerdings die Hand gebrochen hat. Auch bei Stürmer Lirim Hoxha steht nach wie vor eventuell ein Leihgeschäft im Raum.

Doch zunächst einmal geht es in alter Besetzung ins nächste Oberligaspiel. Das geht an diesem Samstag (14 Uhr) beim Spitzenreiter TSG Backnang über die Bühne. Das Ligaspiel des 1. Göppinger SV am Sonntag beim 1. FC Rielasingen-Arlen wurde dagegen abgesagt. Grund: Die Quarantäne von zehn Göppinger Spielern läuft erst am Samstag ab.