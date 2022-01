1 Flamur Berisha (re.) ist ein dynamischer Spieler für die Außenbahn. Foto: imago/Avanti/Ralf Poller/A

Fußball-Oberligist Stuttgarter Kickers hat die erste Neuverpflichtung für die kommende Saison unter Dach und Fach gebracht: Vom Aufstiegsrivalen SGV Freiberg kommt Offensivmann Flamur Berisha.















Stuttgart - Schon Anfang des Jahres war Flamur Berisha als Winter-Neuzugang beim Fußball-Oberligisten Stuttgarter Kickers im Gespräch, doch Aufstiegsrivale SGV Freiberg schloss einen sofortigen Wechsel aus. Nun haben die Blauen den 22-jährigen Offensivmann für die kommende Saison verpflichtet. „Wir freuen uns sehr, dass sich Flamur für uns entschieden hat. Er ist ein junger, ehrgeizige Spieler, der noch großes Entwicklungspotenzial hat – und trotzdem schon ein gestandener Oberligaspieler ist“, sagt Marc Stein, der Sportliche Leiter der Kickers.

Berisha lagen auch Anfragen anderer Clubs aus der Ober- und Regionalliga vor, obwohl er in der Vorrunde nicht die gewünschten Einsatzzeiten unter Trainer Evangelos Sbonias beim aktuellen Oberliga-Spitzenreiter hatte. Trotzdem war Freibergs Sportdirektor Christian Werner von seinen Qualitäten überzeugt und äußerte die Absicht, den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit dem gebürtigen Tuttlinger verlängern zu wollen.

Nun hat er sich aber für die Kickers entschieden, die auch schon vor dieser Saison Interesse an dem ehemaligen Spieler des FC 08 Villingen hatten. „Ich habe mich für die Kickers entschieden, weil sie sich intensiv um mich gekümmert haben und mir ein sehr gutes Konzept vorgelegt haben“, teilte Berisha mit. Dass ihn die Freiberger nicht mit sofortiger Wirkung zum schärfsten Rivalen um den Regionalliga-Aufstieg ziehen lassen, ist nachvollziehbar. Ob er bei der Brisanz an der Tabellenspitze beim SGV noch eine Rolle spielen wird, wird sich zeigen. Am 9. März (19 Uhr) kommt es im Gazi-Stadion auf der Waldau zum mit Spannung erwarteten Duell Kickers gegen Freiberg. Mit Berisha im Kader?