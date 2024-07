Stuttgarter Kickers: Das tut sich rund um den Testspiel-Doppelpack

1 Für Kickers-Trainer Marco Wildersinn und Stürmer Daniel Kalajdzic stehen am Wochenende zwei Testspiele auf dem Programm. Foto: Baumann

Die Stuttgarter Kickers spielen am Wochenende gegen den FV Illertissen und den 1. CfR Pforzheim. Was erwartet der Trainer vom Testspiel-Doppelpack? Welche Kaderbewegungen könnte es noch geben? Wie wird die Kapitänsfrage gelöst?









Trotz der Verpflichtung von Innenverteidiger Brian Behrendt (zuletzt Hallescher FC) ist die Kaderplanung bei Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers noch nicht komplett abgeschlossen, doch einige neue Gesichter werden sich an diesem Wochenende erstmals bei den beiden Testspielen dem eigenen Publikum präsentieren. Erst geht es am Samstag (14 Uhr) gegen den Bayern-Regionalligisten FV Illertissen (mit den Ex-Blauen Tobias Rühle und Leander Vochatzer), dann am Sonntag (12.30 Uhr) gegen Oberligist 1. CfR Pforzheim.