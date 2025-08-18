Stuttgarter Kickers: Das sind die Erkenntnisse nach fünf Pflichtspielen

Gegen Eintracht Trier gelingt den Stuttgarter Kickers erstmals in dieser Saison kein Sieg. Die Zwischenbilanz nach fünf Pflichtspielen fällt positiv aus, doch es gibt Luft nach oben.
Zwei souveräne 2:0-Auswärtssiege bei den ambitionierten Oberligisten 1. Göppinger SV und VfR Aalen im WFV-Pokal. Ein 1:0 in Fulda, ein 3:2 gegen Drittliga-Absteiger SV Sandhausen und nun ein 1:1 gegen Eintracht Trier in der Fußball-Regionalliga. Auch wenn dieses Unentschieden vor 4630 Zuschauern im Gazi-Stadion gegen den Vorjahres-Aufsteiger von der Mosel ergebnistechnisch ein kleiner Dämpfer war, die Zwischenbilanz der Stuttgarter Kickers nach fünf ungeschlagenen Pflichtspielen fällt positiv aus. Was nichts daran ändert, dass es vor dem Auswärtsspiel am kommenden Samstag (13 Uhr) beim 1. FSV Mainz 05 II noch genügend Luft nach oben gibt. Eine Bestandsaufnahme.