Stuttgarter Kickers: Das sind die Erkenntnisse aus dem ersten Punktspielsieg

Die Stuttgarter Kickers sind erfolgreich in die neue Regionalligasaison gestartet. Das 1:0 in Fulda brachte vor dem ersten Heimspiel gegen den SV Sandhausen einige Erkenntnisse.

Das erste WFV-Pokalspiel beim 1. Göppinger SV hatten die Stuttgarter Kickers mit dem 2:0-Sieg bereits erfolgreich hinter sich gebracht, nun folgte am Sonntag ein 1:0 (0:0) bei der Punktspiel-Saisonpremiere in Fulda. Der Auftritt in Osthessen brachte mit Blick auf das erste Regionalliga-Heimspiel gegen den SV Sandhausen (Sonntag, 14 Uhr/Gazi-Stadion) einige erste Erkenntnisse.

Hintermannschaft In den ersten beiden Pflichtspielauftritten blieben die Kickers ohne Gegentor. Nur sehr wenige Chancen des Gegners wurden zugelassen. Auch wenn mit Sicherheit noch ganz andere Kaliber auf die Blauen zukommen: Die neu formierte Abwehr, in der inklusive Torhüter kein Spieler älter als 22 Jahre ist, steht bisher gut, kann daraus Selbstvertrauen tanken und sich weiterentwickeln. „Wir sind im zentralen Abwehrbereich sehr jung aufgestellt. Unsere beiden Innenverteidiger haben sich in Fulda gegen alles gestemmt, alles wegverteidigt. Das war eine sehr gute Defensivleistung“, lobte Trainer Marco Wildersinn nach dem dreifachen Punktgewinn zum Auftakt. „Alle haben sehr viel gearbeitet und viel Energie aufgebracht, in einem der schwersten Auswärtsspiele in dieser Liga“, ergänzte Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht.

Neuzugänge Keeper Bela Dumrath bringt mit seinen 1,98 Metern viel körperliche Präsenz mit, strahlt viel Ruhe aus. Innenverteidiger Jacob Danquah hatte in Fulda zwei Wackler drin – bei einem Querpass in der Spieleröffnung und bei seinem Foul kurz vor Schluss kurz vor dem eigenen Strafraum, als er zuvor den Ball nicht einfach konsequent aus der Gefahrenzone wegschlug, sondern in den Zweikampf ging und ihn vertändelte. Der 20-Jährige macht seine Sache an der Seite von Milan Petrovic insgesamt gut, doch die fehlende Spielpraxis nach einem Kreuzbandriss und fast einem Jahr Pause bei Hannover 96 II sind in einzelnen Szenen noch anzumerken. Wildersinn: „Gegen Ende war bei Jacob in Fulda der Akku leer.“

David Udogu: Aktivposten auf der rechten Seite der Kickers Foto: IMAGO/Jan Huebner

Mit Vincent Schwab steht ein weiterer Neuzugang parat, der nach seiner Handverletzung auf seinen ersten Einsatz von Beginn an brennt. Sein Vorteil: Er ist von den zentralen Abwehrspielern der einzige Linksfuß. Ein großer Gewinn fürs Team ist David Udogu: Der körperlich sehr robuste Zugang vom FV Illertissen macht mit seiner enormen Dynamik viel Betrieb auf der rechten Seite – gemeinsam mit Offensivtalent Oskar Hencke.

Das 17-jährige Eigengewächs lässt mit seiner erfrischenden Spielweise immer wieder sein großes Potenzial aufblitzen. Siebrecht: „Die Neuen sind sehr gut integriert, großen Anteil daran haben unsere etablierten Spieler wie Kiefer, Braig, Blank oder Lockl, die ihnen den Einstieg leicht machten.“

Mittelfeld Mit Maximilian Zaiser hat sich ein weiterer Neuzugang seinen Stammplatz auf der Sechser-Position erarbeitet. Der clevere Stratege und Ballverteiler ergänzt sich gut mit dem technisch starken David Tomic, der als Zehner-Typ die Akzente nach vorne setzt, und dem laufstarken Kapitän Lukas Kiefer, der genauso wie Per Lockl eher der Verbindungsspieler zwischen Abwehr und Angriff ist. Es wird spannend, wie Wildersinn im zentralen Mittelfeld aufstellt, wenn Lockl nach seinem Außenband-Teilabriss demnächst wieder fit ist. Der Trainer hat dann ein Luxusproblem. „Besser so als anders, wir brauchen eine Konkurrenzsituation auch auf dieser Position“, sagt der Chefcoach.

Die Offensive Die Parallele zum Vorjahr drängte sich vor allem in der ersten Halbzeit in Fulda auf: Die Kickers hatten mehr Ballbesitz, deutlich mehr Spielanteile, aber im letzten Drittel, am und im gegnerischen Strafraum, fehlten die Zielstrebigkeit, die Präzision, die Einfachheit in den Aktionen, die Durchschlagskraft. „Da haben wir nicht die idealen Lösungen gefunden“, räumte Wildersinn ein. Dies ist ganz sicher nicht nur den Mittelstürmern anzulasten, zumal David Braig und später Marlon Faß viel für die Mannschaft arbeiteten. Dennoch ist klar, dass bis zur Schließung des Transferfensters am 31. August eine Verstärkung für diese Position weiter ganz fest im Fokus von Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht steht. Der aber betont unabhängig davon: „Der gute Start in Pokal und Liga ist erfreulich. Es gibt aber noch ganz viel zu arbeiten mit dieser Mannschaft.“

Saison 2025/26

Ergebnisse und Termine

1. Göppinger SV – Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen (Sonntag, 10. August, 14 Uhr), VfR Aalen – Kickers (13. August, 19 Uhr/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier (Sonntag, 17. August, 14 Uhr), 1. FSV Mainz 05 II – Kickers (Samstag, 23. August ,13 Uhr), Kickers – Kickers Offenbach (Freitag, 29. August, 19 Uhr), TSV Steinbach Haiger – Kickers (Samstag, 6. September, 14 Uhr), Kickers – SC Freiburg II (Samstag, 13. September, 14 Uhr), KSV Hessen Kassel – Kickers (Samstag, 20. September, 14 Uhr), FC Bayern Alzenau – Kickers (Samstag, 27. September, 14 Uhr), Kickers – SGV Freiberg (Dienstag, 30. September, 19 Uhr). (jüf)