33 Trainer Mustafa Ünal versucht Leon Maier zu trösten. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Enttäuschte Gesichter, leere Blicke, Tränen, aufmunternde Worte der mitgereisten Fans. Der Saisonabschluss der Stuttgarter Kickers mit dem verpassten Aufstieg in Homburg verlief hochemotional. Genau wie der von Aufsteiger VfB II. Wir haben die Bilder.









Nach dem 23. Spieltag hatten die Stuttgarter Kickers in der Fußball-Regionalliga noch zehn Punkte Vorsprung auf den VfB Stuttgart II. Am letzten Spieltag verspielten die Blauen durch das 0:3 beim FC 08 Homburg die Meisterschaft. Die U21 der Weiß-Roten zog durch das 2:0 gegen die TSG 1899 Hoffenheim II an dem Stadtrivalen vorbei und steigt in die dritte Liga auf.