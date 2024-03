Stuttgarter Kickers besiegen TSV Steinbach Haiger: Die Blauen starten mit beeindruckender Souveränität

15 Die Stuttgarter Kickers haben auch 2024 Grund zu jubeln. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers setzen ihre Erfolgsserie auch im Fußballjahr 2024 fort. Gegen den TSV Steinbach Haiger gewinnen die stabil auftretenden Blauen vor 5430 Zuschauern ungefährdet mit 4:0.









Nach fast drei Monaten Winterpause weiß keiner so recht, wo er steht. Die Stuttgarter Kickers haben eine klare Antwort gegeben: Sie machten so erfolgreich weiter, wie sie im vergangen Jahr aufgehört hatten, kamen richtig gut aus den Startlöchern, besiegten den TSV Steinbach Haiger souverän mit 4:0 (2:0) und untermauerten ihre Tabellenführung in der Fußball-Regionalliga. „Es war sehr wichtig, so zu starten, meine Mannschaft hat die richtige Bereitschaft und Energie gezeigt“, sagte Trainer Mustafa Ünal.