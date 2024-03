1 Die Kickers um Kapitän Kevin Dicklhuber (Mitte) wollen auch in Aalen punkten. Foto: imago/Ulmer

Die Stuttgarter Kickers wollen in der Regionalliga Südwest den nächsten Dreier einfahren. Am Freitagabend treten sie beim VfR Aalen an. Hier geht es zum Liveticker.









Die Stuttgarter Kickers sind ideal ins neue Jahr gestartet. Nach dem deutlichen 4:0-Heimsieg gegen den TSV Steinbach Haiger, folgte am vergangenen Wochenende in der Regionalliga ein hart umkämpfter 2:1-Auswärtssieg in Balingen. Heute muss die Ünal-Elf erneut auswärts ran – am Freitagabend heißt der Gegner VfR Aalen. Mit einem Sieg könnten die Blauen ein weiteren Schritt in Richtung Aufstieg machen. Aktuell beträgt der Vorsprung auf Verfolger TSG Hoffenheim II sieben Punkte.