Nur drei Tage nach dem Heimerfolg gegen den 1. FSV Mainz 05 II treten die Blauen beim hoch gehandelten TSV Steinbach Haiger in Mittelhessen an – reisen aber schon früher an. Ein Ausblick auf eine intensive Woche.

Der Spielplan der Regionalliga Südwest hält früh in der neuen Saison die erste Englische Woche bereit. Für die Stuttgarter Kickers bedeutet das, dass sie am Dienstag (19 Uhr/Sibre-Sportzentrum Haarwasen), drei Tage nach dem 4:1-Heimerfolg gegen den 1. FSV Mainz 05 II, beim TSV Steinbach Haiger antreten werden.

„Wir werden am Montag hier trainieren und am Montag losfahren, weil wir nicht am Dienstag vier, fünf Stunden im Bus sitzen und dann gegen eine Topmannschaft auftreten wollen“, gab Trainer Mustafa Ünal am Samstag auf der Pressekonferenz nach dem Sieg gegen die Mainzer U 23 Einblicke in den Wochenstart. Er fügte hinzu: „Wir wollen uns bestmöglich vorbereiten. Die Möglichkeiten haben wir und die wollen wir auch nutzen.“

Sein Team gastiert in Mittelhessen beim hoch gehandelten Tabellenzweiten der Vorsaison. Der kam am vierten Spieltag nach einer 2:0-Führung nicht über ein 2:2 gegen die TSG Balingen hinaus, die am kommenden Samstag (14 Uhr) im Gazi-Stadion antritt. Der TSV rangiert daher mit sieben Zählern auf Platz acht, der SVK mit neun Punkten auf Rang zwei.

Nico Blank erwartet intensives, aber gewohntes Programm

Wie alle Teams der Liga müssen sich die beiden Kontrahenten nun direkt auf die nächste Aufgabe einstellen. „Es wird natürlich intensiv, direkt am Dienstag wieder zu spielen. Aber wir haben nicht zum ersten Mal eine Englische Woche, von dem her werden wir auch gut durchkommen“, schildert Mittelfeldspieler Nico Blank aus Sicht der Kickers und verweist auch auf den breiten Kader, der dem Aufsteiger zur Verfügung steht.

Der 26-Jährige, der am dritten Spieltag beim KSV Hessen Kassel (1:2) in der 65. Minute eingewechselt worden war, rückte gegen die Nullfünfer wieder in die Startelf. Er agierte im Zentrum spielstark, griffig in den Zweikämpfen – und belohnte sich für seine Leistung mit einem seiner seltenen Tore, als er aus halbrechter Position im Strafraum das 2:1 erzielte.

Termine

Regionalliga

1. Spieltag: Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:1, 2. Spieltag: Kickers – TuS Koblenz 7:0, 3. Spieltag: KSV Hessen Kassel – Kickers 2:1, 4. Spieltag: Kickers – 1. FSV Mainz 05 II 4:1, 5. Spieltag: TSV Steinbach Haiger – Kickers (Dienstag, 29. August, 19 Uhr), 6. Spieltag: Kickers – TSG Balingen (Samstag, 2. September, 14 Uhr), 7. Spieltag: Kickers – VfR Aalen (Samstag, 9. September, 14 Uhr), 8. Spieltag: Eintracht Frankfurt II – Kickers (Freitag, 15. September, 19 Uhr), 9. Spieltag: Kickers – TSG 1899 Hoffenheim II (Samstag, 23. September, 14 Uhr), 10. Spieltag: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers (Samstag, 30. September, 14 Uhr), 11. Spieltag: Kickers – TSV Schott Mainz (Mittwoch, 4. Oktober, 19 Uhr), 12. Spieltag: Bahlinger SC – Kickers (Samstag, 7. Oktober, 14 Uhr).