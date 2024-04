1 Sinan Tekerci erzielte in Mainz kurz nach der Pause den 3:1-Endstand (Archivbild). Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter Kickers haben ihr Auswärtsspiel beim TSV Schott Mainz mit 3:1 gewonnen. In der Tabelle grüßen die Blauen weiter von der Tabellenspitze.









Die Stuttgarter Kickers haben am Sonntag ihr Auswärtsspiel beim TSV Schott Mainz mit 3:1 gewonnen. Mit dem Sieg ziehen die Degerlocher in der Tabelle der Regionalliga Südwest wieder an der TSG Hoffenheim II vorbei und grüßen weiter von der Tabellenspitze. Verfolger Hoffenheim, der heute mit 3:0 gegen Eintracht Frankfurt II gewann, hat allerdings noch ein Spiel weniger auf dem Konto.