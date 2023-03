1 David Kammerbauer will mit den Blauen in Oberachern den nächsten Sieg. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter Kickers stehen in der Oberliga Baden-Württemberg weiter unangefochten an der Tabellenspitze. In Oberachern soll wieder ein Dreier her. Hier geht es zum Liveticker.









Die Stuttgarter Kickers sind in der Oberliga Baden-Württemberg optimal ins neue Jahr gestartet. Nach dem 4:0-Auftaktsieg in Backnang gewannen die Blauen am vergangenen Samstag auch das Topspiel gegen den 1. CfR Pforzheim deutlich mit 3:0. Nun muss das Team von Trainer Mustafa Ünal an diesem Samstag (Anpfiff 15.30 Uhr) beim SV Oberachern ran, der sich zuletzt dem Tabellenzweiten SG Sonnenhof Großaspach mit 0:3 geschlagen geben musste.

Wie sich der Spitzenreiter aus Degerloch beim Fünfzehnten schlägt, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit FuPa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Am kommenden Samstag geht es für die Kickers mit einem Heimspiel weiter. Dann erwartet das Ünal-Team den FV Ravensburg unter dem Fernsehturm (Anpfiff 14 Uhr).