Die Stuttgarter Kickers stehen in der Regionalliga, bevor die Partie in Reutlingen überhaupt richtig angefangen hat. Doch wie schlagen sich die Blauen im Derby? Hier geht es zum Liveticker.

Während des Derbys am Samstag in Reutlingen sind die Stuttgarter Kickers bereits aufgestiegen. Weil Verfolger SG Sonnenhof Großaspach 1:3 beim FC 08 Villingen verlor, war der Aufstieg von der Oberliga in die Regionalliga unabhängig vom Ergebnis der Blauen schon perfekt.

Unsere Empfehlung für Sie News zu den Stuttgarter Kickers FC 08 Villingen macht die Blauen vorzeitig zum Meister Die Stuttgarter Kickers wollen in dieser Saison endlich den Aufstieg in die Regionalliga schaffen. Wir begleiten das große Ziel der Blauen mit einem Newsblog.

Daran wollte das Team von Trainer Mustafa Ünal im Voraus aber erst gar nicht denken. Hunderte Fans begleiteten die Kickers am Samstag nach Reutlingen. Dementsprechend groß war die Motivation in der Kickers-Mannschaft um Kapitän Kevin Dicklhuber.

Wie sich die Degerlocher in Reutlingen schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den der Oberligist in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbietet. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Samstag empfangen die Kickers im Heimspiel die SG Sonnenhof Großaspach. Anpfiff im Gazi-Stadion auf der Waldau ist dann um 14 Uhr.