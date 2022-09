Liveticker: Gelingt den Kickers ein Sieg in der Fremde?

1 Die Blauen wollen gewinnen: Kickers-Trainer Mustafa Ünal gibt die Richtung vor. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter Kickers sind der Fußball-Oberliga am heutigen Samstag beim FSV Hollenbach gefordert. Wie sich die Blauen dort schlagen, können Sie hier live verfolgen.















Link kopiert

Die Stuttgarter Kickers müssen am achten Spieltag der Fußball-Oberliga am heutigen Samstag (Anpfiff 15.30 Uhr) beim FSV Hollenbach antreten. Der Aufsteiger ist zu Hause im eigenen Stadion noch ungeschlagen. In der Jako-Arena besiegten die Hollenbacher unter anderem den SSV Reutlingen und den FC 08 Villingen.

Das Team von Trainer Mustafa Ünal sollte also gewarnt sein. Wie sich die Blauen in Hollenbach schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit FuPa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Samstag erwarten die Stuttgarter Kickers im Gazi-Stadion auf der Walau die Sport-Union Neckarsulm.