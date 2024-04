1 Lukas Kiefer wollte mit den Stuttgarter Kickers in Frankfurt jubeln. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers hätten mit einem Sieg am Sonntag beim FSV Frankfurt einen weiteren Schritt in Richtung Drittliga-Aufstieg machen können. Doch die Blauen unterlagen am Bornheimer Hang mit 1:3 (0:2). Onur Ünlücifci traf gleich dreimal für den FSV Frankfurt (5., 33., 47.). Sinan Tekerci verkürzte in der 66. Minute auf 3:1. Dabei blieb es.