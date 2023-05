Die Stuttgarter Kickers haben sich mit einem Kantersieg aus der Oberliga Baden-Württemberg verabschiedet. Beim abgeschlagenen Tabellenletzten Freiburger FC schlug der 100-Tore-Sturm noch einmal kräftig zu: 5:0 (1:0) hieß es am Ende im Breisgau. Es waren die Saisontore 103 bis 108. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft – sie hat das Spiel ernst genommen und sich mit einer starken Leistung aus der Liga verabschiedet“, so Meistertrainer Mustafa Ünal gegenüber unserer Redaktion. Leon Maier brachte die Degerlocher in der 34. Minute in Front.

Unsere Empfehlung für Sie News zu den Stuttgarter Kickers U-19-Spieler David Micko in der Anfangself Die Stuttgarter Kickers haben den Aufstieg in die Regionalliga geschafft. Wir begleiten die Blauen mit einem Newsblog.

Nach dem Seitenwechsel hatten dann die Freiburger in der 54. Minute plötzlich aus dem Nichts die große Chance zum Ausgleich. Doch Neven Ivancic setzte einen Foulelfmeter nur ans Lattenkreuz. Dann legten die Blauen so richtig los. Nico Blank (52./1. Saisontor), David Braig (69./Elfmeter) und Luigi Campagna (73.) erhöhten auf 4:0. Für den Schlusspunkt sorgte in der 84. Minute Flamur Berisha.

Micko feiert Debüt bei den Kickers

Bei den Kickers, bei denen unter anderem Kapitän Kevin Dicklhuber (gesperrt), Maximilian Otto, David Kammerbauer (beide verletzt) und Niklas Kolbe (krank) fehlten, feierte derweil A-Jugend-Spieler David Micko auf der linken Außenbahn sein Debüt im Team der Blauen. „David hat das sehr ordentlich gemacht. Ich bin sehr zufrieden“, so Ünal. Die Oberliga Baden-Württemberg ist für den Regionalliga-Aufsteiger seit heute endgültig Geschichte. Zu Ende ist die Saison für die Degerlocher aber noch nicht. Ab Dienstag beginnt die Vorbereitung auf das WFV-Pokal-Finale am Samstag im Gazi-Stadion gegen den Regionalligisten TSG Balingen (Anpfiff 16.15 Uhr). Und dann soll auf der Waldau noch einmal kräftig gefeiert werden.

Aufstellung

Castellucci - Polauke, Zagaria, Kececi (52. Riehle), Leon Maier - Blank (63. Berisha), Kiefer (52. Campagna), Colic - Loris Maier (71. Moos), Braig, Micko.