Stuttgarter Kickers beim FC Gießen: Liveticker: Gelingt beim Aufsteiger der erste Auswärtssieg?

1 Lukas Kiefer wird gegen den FC Gießen wieder in der Startelf stehen. Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers wollen in der Regionalliga-Südwest den ersten Auswärtssieg der Saison feiern. Fehlen werden den Blauen dabei zwei Spieler. Hier geht es zum Liveticker.









Die Stuttgarter Kickers haben in der Regionalliga Südwest einen guten Saisonstart hingelegt. Nach dem 1:0-Heimerfolg gegen Aufsteiger FC 08 Villingen, wartet am heutigen Samstag nun der nächste Liga-Neuling auf die Elf von Trainer Marco Wildersinn – um 14 Uhr treten die Blauen beim FC Gießen an, der mit fünf Punkten aktuell von Platz acht grüßt.