Stuttgarter Kickers beim FC 08 Homburg Nun sollen auch in Homburg Punkte her – wir übertragen die Partie live

In der vergangenen Saison verpassten die Blauen in Homburg die große Chance, aufzusteigen. Am Samstag soll es besser laufen. Wir zeigen das Spiel live und in Farbe.