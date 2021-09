Top 10 in Balingen Partyvolk kann ab 1. Oktober wieder feiern

Gute Nachrichten für das Partyvolk - am Freitag, 1. Oktober, öffnet das Top 10 in Balingen nach fast 19-monatiger coronabedingter Pause wieder seine Türen. Gefeiert wird am ersten Wochenende unter dem Motto "Welcome Back - Wir starten wieder durch". Doch was müssen die Gäste beachten? Dirk Bamberger, Betreiber der Diskothek, beantwortet die wichtigsten Fragen.