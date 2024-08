Stuttgarter Kickers beim FC 08 Homburg: Die Blauen müssen mit Punkt zufrieden sein

1 Die Kickers-Spieler Per Lockl (re.) und Lukas Kiefer attackieren den Homburger Patrick Weihrauch. Foto: IMAGO/Fussball-News Saarland/IMAGO/Sebastian Bach

Nach lange Zeit überlegen geführtem Spiel und einer 1:0-Führung retten die Stuttgarter Kickers beim FC 08 Homburg am Ende in Unterzahl immerhin einen Punkt. Beim 1:1 sieht Kickers-Innenverteidiger Nyamekye Awortwie-Grant die Rote Karte.









Erstes Auswärtsspiel, erster Auswärtspunkt: Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers holt beim FC 08 Homburg vor 2120 Zuschauern im Waldstadion ein 1:1 (1:0). Es wäre mehr drin gewesen für die Blauen, aber am Ende musste die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn auch froh sein, einen Punkt mit nach Stuttgart nehmen zu können. So sah es auch der Coach: „Am Ende müssen wir uns sicher glücklich schätzen, dass wir hier mit einem Unentschieden rausgehen, weil wir relativ lange in Unterzahl spielten und der Gegner einen Elfmeter vergab. Aber trotzdem ist es extrem unnötig, dass wir hier zwei Punkte liegen lassen, weil wir in vielen Phasen ein gutes Spiel machen und auch das 2:0 machen können.“