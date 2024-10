Die Stuttgarter Kickers brauchen in der Regionalliga dringend ein Erfolgserlebnis. Ob den Blauen heute ein Sieg bei Tabellenschlusslicht Bahlinger SC gelingt, erfahren Sie hier.

Die Stuttgarter Kickers stehen in der Regionalliga nach vier Spielen ohne Sieg gehörig unter Druck. Am heutigen Samstag geht es für die Blauen zum Auswärtsspiel bei TabellenschlusslichtBahlinger SC.

Zuletzt enttäuschten die Degerlocher zu Hause unterm Fernsehturm. Gegen die TSG Hoffenheim II setzte es eine verdiente 1:2-Niederlage. Anschließend waren im Stadion in der Saison erstmals Pfiffe zu hören. In der Tabelle rutschten die Kickers auf Tabellenplatz neun ab – zu wenig für die Ansprüche in Degerloch.

Ob der Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn beim Bahlinger SC die Trendwende gelingt, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Blauen in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten.

Kommenden Samstag geht es für die Kickers dann mit einem Heimspiel weiter. Im Gazi-Stadion auf der Waldau empfangen sie die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz.