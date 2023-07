Für dieStuttgarter Kickers steht an diesem Samstag das erste Pflichtspiel der neuen Saison an. In der zweiten Runde des WFV-Pokal treten die Blauen beim Oberligisten 1. Göppinger SV (Anpfiff 15.30 Uhr) an, der sich in der ersten Runde beim TSGV Waldstetten durchsetzen konnte. Die Kickers hatten in Runde eins ein Freilos. Von Montag bis Donnerstag verweilte das Team von Trainer Mustafa Ünal im Trainingslager im Schwarzwald – nun wird es also wieder ernst.

Wie sich der Neu-Regionalligist beim 1. Göppinger SV schlägt, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

*** = Parameter ohne Vorschau

In Göppingen kommt es auch zum Duell gegen die Ex-Blauen Mijo Tunjic, Tyron Profis und Mohamed Baroudi, der im Sommer von der SGV Freiberg an die Hohenstaufenstraße wechselte.