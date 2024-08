Stuttgarter Kickers beim 1. Göppinger SV: Kickers lassen im rassigen Derby viele Chancen und zwei Punkte liegen

9 David Braig vergab auch diese Chance für die Kickers gegen GSV-Keeper Matthias Layer. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers lassen vor 4000 Zuschauern beim 1. Göppinger SV einige Chancen liegen und kommen im intensiven Derby nicht über ein 0:0 hinaus. Der Aufsteiger verdient sich den Punkt durch Kampf und Leidenschaft.









Auf der einen Seite der nach fünf Spieltagen immer noch sieglose Aufsteiger 1. Göppinger SV. Auf der anderen der ungeschlagene Spitzenreiter Stuttgarter Kickers. Die Rollen bei diesem Duell David gegen Goliath waren klar verteilt. Am Ende gab es in einem rassigen und intensiven Derby vor der stimmungsvollen Kulisse von 4000 Zuschauern im Stadion an der Hohenstaufenstraße ein 0:0. „Es ist extrem bitter, wir haben alles dafür getan, doch im letzten Drittel waren wir zu hektisch und zu schlampig“, sagte Torwart Felix Dornebusch. „Es war ein ordentiches Spiel von uns, doch der letzte Tick Präzision und Ruhe fehlten“, ergänzte Marco Wildersinn.