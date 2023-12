Stuttgarter Kickers beim 1. FSV Mainz 05 II: Liveticker: Punkten die Blauen auch in Mainz?

1 Sinan Tekerci und die Kickers wollen auch in Mainz jubeln. (Archivbild) Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter Kickers gastieren am heutigen Sonntag in der Regionalliga Südwest beim 1. FSV Mainz 05 II. Wie sich die Blauen schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen.









Link kopiert



DieStuttgarter Kickers treten am heutigen Sonntag (Anpfiff 16 Uhr) in der Regionalliga Südwest beim 1. FSV Mainz 05 II im Bruchwegstadion an. Dabei hofft die Elf von Trainer Mustafa Ünal, die am vergangenen Wochenende aufgrund von Schnee und Eis gegen Hessen Kassel nicht spielen konnte, auf weitere Punkte in der Ferne. Fehlen wird den Degerlochern Nico Blank – er sah gegen TuS Koblenz die Rote Karte. Auch die Mainzer, die zuletzt vier Mal in Serie gewinnen konnten, gehen ausgeruht in die Partie – ihr Spiel wurde ebenfalls witterungsbedingt abgesagt.