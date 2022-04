1 Abwehrhüne Niklas Kolbe und die Kickers wollen die Tabellenführung verteidigen. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter Kickers grüßen in der Fußball-Oberliga weiter von Tabellenplatz eins. Damit das auch so bleibt, wollen die Blauen in Bruchsal gewinnen. Hier geht es zum Ticker.















Die Stuttgarter Kickers haben ihren Vorsprung in der Tabelle der Fußball-Oberliga am vergangenen Samstag durch einen 4:1-Sieg gegen den TSV Ilshofen weiter ausbauen können – er beträgt nun drei Punkte. An diesem Mittwochabend (Anpfiff 18.30 Uhr) wollen die Degerlocher diese Tabellenführung mit einem Sieg in Bruchsal verteidigen.

Verzichten muss Trainer Mustafa Ünal auf Ruben Reisig, der gegen Ilshofen verletzungsbedingt ausgewechselt wurde. Verfolger Freiberg spielt zur gleichen Zeit beim Freiburger FC. Wie sich die Blauen in Bruchsal schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Bereits am Samstag geht es für die Stuttgarter weiter. Um 16 Uhr erwarten die Kickers den FSV 08 Bietigheim-Bissingen auf der Waldau.