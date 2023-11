Stuttgarter Kickers bei TuS Koblenz: Kickers holen in Unterzahl Punkt beim Tabellenschlusslicht

1 Nico Blank sah gegen Koblenz die Rote Karte (Archivbild). Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers kommen beim Tabellenschlusslicht TuS Koblenz nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. Nico Blank sieht dabei die Rote Karte.









Link kopiert



Die Stuttgarter Kickers bleiben in der Regionalliga Südwest Tabellenführer. Beim Tabellenschlusslicht TuS kamen die Blauen jedoch nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. Nico Blank sah in einer wilden Partie in der 60. Minute zudem die Rote Karte. Den darauffolgenden Elfmeter setzte Erion Shaqiri zur Freude der zahlreich mitgereisten Kickers-Fans nur an den Pfosten. Kurz vor Schluss hatten die Degerlocher durch den eingewechselten Daniel Kalajdzic noch die große Chance zum Sieg. Doch sein Kopfball landete knapp neben dem Tor. Wie sich die Blauen in Koblenz geschlagen haben, können Sie hier im Liveticker nachlesen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit FuPa.net angeboten haben.