Die Stuttgarter Kickers haben am Mittwochabend das Finale des WFV-Pokal erreicht. In der Runde der letzten Vier besiegten die Blauen den Landesligisten Türkspor Neu-Ulm.

Die Meisterschaft in der Fußball-Oberliga ist fast eingetütet. Nun haben die Stuttgarter Kickers auch noch souverän das Finale des WFV-Pokal erreicht. Am Mittwochabend besiegten der Titelverteidiger souverän den Landesligisten Türkspor Neu-Ulm mit 4:0 (2:0). Die Tore für die Blauen erzielten Paul Polauke (24.) Lukas Kiefer (29.), Flamur Berisha (51.) und David Braig (61.). Im Finale treffen die Kickers am 3. Juni im Gazi-Stadion auf der Waldau auf den Regionalligisten TSG Balingen. Der Sieger qualifiziert sich für den DFB-Pokal.

Wie sich die Blauen in Neu-Ulm geschlagen haben, können Sie im Liveticker nachverfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit Fupa.net angeboten haben. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers war unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Für die Stuttgarter Kickers geht es am Samstag mit einem Auswärtsspiel beim SSV Reutlingen weiter. Dort wollen die Degerlocher dann den Regionalliga-Aufstieg endgültig klar machen.