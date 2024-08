Stuttgarter Kickers bei Normannia Gmünd: Die Blauen quälen sich ins Achtelfinale

Als die 120 Minuten vorüber waren, klatschten sich die Spieler der Stuttgarter Kickers erleichtert ab. Durch das mühevolle 3:1 nach Verlängerung beim starken Oberligisten Normannia Gmünd qualifizierte sich der Fußball-Regionalligist fürs WFV-Pokal-Achtelfinale. Dort treffen die Blauen am 3. oder 4. September auf Ligarivale SGV Freiberg.

„Wir sind weiter, das ist die Hauptsache. Unser Hauptproblem war, dass wir unsere Chancen nicht genutzt haben. Aber wir sind cool geblieben“, sagte Sportdirektor Marc Stein.

Komplett neue Elf

Trainer Marco Wildersinn hatte seine Anfangself gegenüber dem 1:0 am vergangenen Samstag gegen den FC 08 Villingen auf allen Positionen verändert. Auch die Grundordnung modifizierte er und setzte auf eine Dreierkette, mit Konrad Riehle (rechts) und Nevio Schembri (links) au den Außenbahnen. Erst gar nicht im Kader standen die Stammkräfte Lukas Kiefer, Sinan Tekerci und Christian Mauersberger.

Die Blauen spielten vor den 1050 Zuschauern von Beginn an nicht präzise genug und leisteten sich zu viele Ballverluste. Die Gmünder gingen durch einen Kopfball von Calvin Körner (25.) mit 1:0 in Führung. Die Kickers taten sich weiter schwer und es passte zu dieser schwachen ersten Hälfte, dass auch noch ein Elfmeter verschossen wurde. Kevin Dicklhuber scheiterte nach Foul an Dennis de Sousa an Normannia-Keeper Yannick Ellermann.

Nach der Pause kamen die Kickers durch den eingewechselten David Braig (60./Glanzparade Ellermann) und Dicklhuber (63./Latte) zu guten Chancen. In der 69. Minute war dann der Ausgleich fällig: Nevio Schembri ging links auf und davon, flankte – und Braig vollendete in bester Mittelstürmermanier.

Beim 1:1 blieb es nach 90 Minuten. In der Verlängerung traf Dicklhuber nach Braig-Vorarbeit in der 98. Minute zum 2:1 für die Kickers. Danach ließen die Blauen nichts mehr anbrennen . De Sousa traf mit dem Schlusspfiff sogar noch zum 3:1. Doch souverän sieht anders aus.

Weiter geht es für die Kickers am kommenden Samstag (14 Uhr) mit dem Ligaspiel beim Aufsteiger FC Gießen. Die Innenverteidiger Nyamekye Awortwie-Grant und Paul Pokauke stehen dann wegen ihrer Sperren nicht zur Verfügung. Auch Co-Trainer Dominik Lang wird fehlen. Er sah in Gmünd wegen Reklamierens von Schiedsrichter Daniel Leyhr in der 87. die Gelb-Rote Karte.

Aufstellung

Neaime – Awortwie-Grant, Petrovic, Borac – Riehle (46. Schmidts), Tomic (83. Blank), Meien (65. Lockl), Dicklhuber, Schembri (83. Kammerbauer) – Antlitz (59. Braig), de Sousa.

Bank Dornebusch, Polauke, Kalajdzic, Behrendt.

Termine

Pflichtspiele

Kickers – Eintracht Frankfurt II 2:1, FC Esslingen – Kickers (0:5/WFV-Pokal, 2. Runde), FC 08 Homburg – Kickers 1:1, Kickers – FC 08 Villingen 1:0, Normannia Gmünd – Kickers 1:2 n.V., FC Gießen – Kickers (17. August, 14 Uhr), Kickers – FC-Astoria Walldorf (24. August, 14 Uhr), 1. Göppinger SV – Kickers (30. August, 19 Uhr), Kickers – SGV Freiberg (3./ 4. September, 19 Uhr/WFV-Pokal-Achtelfinale), Kickers – TSV Steinbach Haiger (7. September, 14 Uhr), Kickers Offenbach – Kickers (13. September, 19 Uhr), Kickers – FSV Frankfurt (21. September, 14 Uhr), SGV Freiberg – Kickers (28. September, 14 Uhr).