13 Die Stuttgarter Kickers haben den Aufstieg in die Regionalliga verpasst. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel/IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Die Stuttgarter Kickers müssen auch in der kommenden Saison in der Oberliga antreten. In der Aufstiegsrunde kamen die Blauen bei Eintracht Trier nicht über ein 1:1 hinaus und verpassten somit den Sprung in die Regionalliga.















Link kopiert

Die Stuttgarter Kickers spielen auch in der kommenden Saison in der Oberliga Baden-Württemberg. Im entscheidenden dritten Aufstiegsspiel gegen Eintracht Trier kamen die Kickers nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und verpassten damit den Sprung in die Regionalliga. Die Blauen beendeten das Spiel zu neunt, weil Nico Blank und Denis Zagaria jeweils mit Gelb-Rot vom Platz mussten. Über den Aufstieg jubeln darf am Ende die Eintracht aus Trier, die die Aufstiegsrunde als Tabellenführer vor den Kickers und Stadtallendorf beendet.

Nur ein Sieg hätte den Blauen geholfen

Die Enttäuschung bei den Kickers könnte größer kaum sein. Trotz 91 Punkten verpassten die Blauen in der abgelaufenen Saison den Direktaufstieg durch ein Freiberger Tor in der letzten Sekunde. Vom Last-Minute-Drama erholten sich die Blauen jedoch schnell. Die erste Partie der Aufstiegsrunde gewannen die Kickers mit 3:0 gegen Stadtallendorf.

Doch aufgrund eines 5:0-Sieges der Eintracht gegen die Hessen waren die Blauen gegen Trier zum Siegen verdammt. Das gelang den Degerlochern jedoch nicht. Jetzt heißt es ein weiteres Jahr Oberliga für die Stuttgarter Kickers.