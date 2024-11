Die Stuttgarter Kickers sind in der Regionalliga Südwest am Sonntag bei Eintracht Frankfurt II gefordert. Anpfiff im Ahorn Camp Sportpark ist um 14 Uhr.

Nach zwei Siegen in Folge, wollen die Blauen ihre kleine Siegesserie in Hessen ausbauen. Zuletzt gelang dem Team von Trainer Marco Wildersinn einen ungefährdeten 3:1-Auswärtssieg bei Hessen Kassel.

Eintracht Frankfurt II steckt derweil im Abstiegskampf – konnte an die starke vergangene Saison bisher nicht anknüpfen. Wie sich die Kickers am Sonntag in Frankfurt schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Blauen in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Samstag treffen die Kickers im Gazi-Stadion auf der Waldau auf den FC 08 Homburg. Anpfiff ist um 14 Uhr.