Kickers souverän in Runde zwei

1 David Kammerbauer (links) erzielte gegen Trossingen ein Tor. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers haben in der ersten Runde des WFV-Pokals den Landesligisten Spvgg Trossingen mit 4:0 besiegt. Kevin Dicklhuber erzielte dabei drei Tore.















Der Titelverteidiger Stuttgarter Kickers steht souverän in der zweiten Runde des WFV-Pokals. Am Sonntag besiegten die Blauen den Landesligisten Spvgg Trossingen mit 4:0 (1:0). Überragender Spieler war Kapitän Kevin Dicklhuber, der beim Erfolg im Landkreis Tuttlingen drei Tore erzielte.

Die Degerlocher erspielten sich in der ersten Hälfte einige gute Tormöglichkeiten. Doch es brauchte bis zur 45. Minute, ehe Dicklhuber die Führung erzielte. In der 68. Minute erhöhte der Torjäger der Kickers auf 2:0 und sorgte damit für eine Vorentscheidung. David Kammerbauer markierte aus kurzer Distanz in der 79. Minute das 3:0. Kurz vor dem Abpfiff versenkte Dicklhuber noch einen Elfmeter. Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen.

Nächsten Samstag geht es für die Blauen ebenfalls im Pokal weiter. Dann allerdings auf Bundesebene – um 18 Uhr ist der Zweitligist Greuther Führt zu Gast im Gazi-Stadion auf der Waldau.