Stuttgarter Kickers: Arlind Rexhepi vor seinem Debüt im Dress der Blauen

1 Offensivmann Arlind Rexhepi (hier noch im Dress des SV Waldhof) wird am Samstag sein Debüt für die Stuttgarter Kickers feiern. Foto: IMAGO/foto2press/IMAGO/Oliver Zimmermann

Die Stuttgarter Kickers bestreiten am Samstag gegen den TSV Aubstadt ihr vorletztes Testspiel vor dem Regionalliga-Re-Start am 22. Februar. Neuzugang Arlind Rexhepi wird sein Debüt geben, auch Torwart Louis Lord kommt zum Einsatz.









Zwei Bayern-Regionalligisten sind die letzten beiden Prüfsteine für die Stuttgarter Kickers, ehe am 22. Februar (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den Tabellen-15. FC Gießen der Startschuss für die restlichen 14 Saisonspiele in der Fußball-Regionalliga fällt. Vor der Generalprobe am 15. Februar beim FC Schweinfurt 05 (14 Uhr) geht es am kommenden Samstag (12 Uhr) gegen den TSV Aubstadt.