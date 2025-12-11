Trainerfrage Stuttgarter Kickers: Analyse läuft – wie geht es weiter mit Marco Wildersinn?

Es gibt kein unkritisches „Weiter so!“ und keinen überstürzten Rauswurf. Die Stuttgarter Kickers arbeiten gewissenhaft an der besten Lösung für die Restsaison – auch in Sachen Trainer.
Bei den anderen Kickers aus der Regionalliga Südwest ging alles ganz fix: „Nach einer entsprechenden Analyse der sportlichen Situation und intensiven vertrauensvollen Gesprächen aller Beteiligten hat sich der OFC dazu entschieden, die gemeinsame Arbeit mit Cheftrainer Kristjan Glibo fortzusetzen.“ Diese Mitteilung kam am Donnerstag aus Offenbach an die Öffentlichkeit – mit dem ergänzenden Blick nach vorne: „Jetzt gilt es, gut durch die Wintervorbereitung zu kommen und mit der gleichen Entschlossenheit, wie zuletzt gegen Mainz in die Restsaison zu starten.“