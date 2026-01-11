Stuttgarter Kickers: Acht Spielerverträge laufen aus – welche werden verlängert?

Nicht nur der Vertrag von Trainer Marco Wildersinn läuft am Saisonende aus, auch acht Spieler sind nur bis zum 30. Juni an die Kickers gebunden. Wir geben eine Einschätzung ab.
Am 14. Januar beginnt bei den Stuttgarter Kickers wieder das Mannschaftstraining, zwischen dem 20. und 22. Februar fällt mit dem Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 II der Startschuss für die restlichen 14 Saisonspiele in der Fußball-Regionalliga. Zeit genug für den Sportgeschäftsführer Lutz Siebrecht möglicherweise Gespräche mit Spielern zu führen, deren Vertrag am 30. Juni ausläuft. Wir nennen die Namen und geben eine Einschätzung ab.