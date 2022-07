20 Kickers-Verteidiger Malte Moos klatscht unzählige Hände ab. Foto: IMAGO/Lobeca/IMAGO/Max Krause

Die Stuttgarter Kickers feiern gemeinsam mit ihren Fans den Einzug in die zweite DFB-Pokal-Runde. Wie ausgelassen es zuging, zeigen die emotionalen Fotos aus dem Gazi-Stadion auf der Waldau.















Das Drama vom verpassten Regionalliga-Aufstieg ist noch nicht lange her: Am 14. Juni flossen beim Fußball-Oberligisten Stuttgarter Kickers nach dem 1:1 bei Eintracht Trier im Moselstadion viele Tränen der Enttäuschung. Sechseinhalb Wochen später feiert die Mannschaft von Trainer Mustafa Ünal einen der größten Erfolge ihrer jüngeren Vereinsgeschichte – den Einzug in die zweite DFB-Pokalrunde (18./19. Oktober), die allein Fernsehgelder in Höhe von 418 494 Euro garantiert.

Kein Wunder, dass die 7280 Zuschauer das Gazi-Stadion auf der Waldau beim verdienten 2:0 (1:0) gegen den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth in ein Tollhaus verwandelten. „Dieses Spiel war ein Geschenk von uns für unsere fantastischen Fans für den verpassten Aufstieg“, sagte Innenverteidiger Denis Zagaria, der Torschütze zum 1:0, eine Woche vor dem Start der neuen Oberligasaison am 6 . August beim FC Holzhausen.

Wir haben die emotionalsten Fotos aus dem Gazi-Stadion auf der Waldau zusammengestellt, die diese Pokal-Überraschung produziert hat. Klicken Sie sich durch unserer Bildergalerie!