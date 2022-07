1 Siegbert (ganz rechts) und Andreas (ganz links) Lapp ziehen sich zurück. Neuer Vorstandsvorsitzender wird Matthias Lapp (39, dritter von links), neues Aufsichtsratsmitglied wird Katharina Lapp (24). Foto: Lapp Holding AG

Die dritte Generation des Stuttgarter Kabelherstellers Lapp steht in den Startlöchern: Von Oktober an übernimmt Matthias Lapp (39) den Vorstandsvorsitz.















Das Stuttgarter Familienunternehmen Lapp wird von Oktober an von der dritten Generation geführt: Matthias Lapp (39), Enkel der Firmengründerin Ursula Ida Lapp, übernimmt den Vorstandsvorsitz der Lapp Holding AG von seinem Onkel Andreas Lapp (66). Matthias’ Vater Siegbert E. Lapp (69), Aufsichtsratsvorsitzender, gibt seinen Posten an seinen bisherigen Stellvertreter Hans Schumacher (67) ab. Neues Mitglied im Aufsichtsrat wird Katharina Lapp (24), die Tochter von Andreas Lapp. Das teilte das Unternehmen am Mittwochmorgen mit.

Der Generationswechsel beim Weltmarktführer für integrierte Lösungen im Bereich der Kabel- und Verbindungstechnologie sei bereits im Jahr 2017 eingeleitet worden, als Matthias Lapp die Verantwortung für die größte Geschäftsregion Lateinamerika, Europa, Mittlerer Osten und Afrika übernahm. Zu der Region zählt auch das wichtige Deutschlandgeschäft. Die Führung dieses Bereichs wird Matthias Lapp neben seiner neuen Funktion weiterhin behalten. Mit dem Wechsel von Matthias und Katharina Lapp auf ihre neuen Posten sei auch in Zukunft je ein Familienmitglied im Vorstand und im Aufsichtsrat vertreten, heißt es in der Mitteilung: Lapp bleibe ein Familienunternehmen.

Afrika als wichtiger Zukunftsmarkt

Siegbert und Andreas Lapp hatten 1987 nach dem überraschenden Tod ihres Vaters und Unternehmensgründers Oskar Lapp die Verantwortung übernommen und Lapp gemeinsam mit ihrer Mutter Ursula Ida weiter geführt. Beide blieben dem Unternehmen als Eigentümer eng verbunden und ständen ihren Kindern weiterhin als Mentoren zur Seite, heißt es in der Mitteilung von Mittwoch.

Ursula Ida Lapp ist 2021 im Altern von 90 Jahren verstorben. Matthias Lapp ist ihr ältester Enkel. Er hat internationale Betriebswirtschaftslehre studiert und trat nach Stationen bei verschiedenen anderen Arbeitgebern im Jahr 2010 bei Lapp ein. Seine Cousine Katharina hat die Studiengänge Mechatronik und Internationales Management absolviert und bereits in mehreren Bereichen des Unternehmens als Ferienjobberin oder Praktikantin Erfahrungen gesammelt. Bei ihrem Management-Studium habe sie einen besonderen Schwerpunkt auf den Kontinent Afrika gelegt – „einen der großen strategischen Zukunftsmärkte der Lapp Gruppe“.