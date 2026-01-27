Stuttgarter Gründer-Urgestein: „Mit einer 40-Stunden-Woche entsteht kein neuer Weltmarktführer“

Der Stuttgarter Adrian Thoma hat ein weltweit erfolgreiches Unternehmen gegründet und investiert in Start-ups. Von Teilzeit und Vier-Tage-Wochen erhält er nichts – aber warum?

Die Auseinandersetzung um die Teilzeit-Arbeit spitzt sich zu. Aber auch in der Region Stuttgart wird die Debatte, ob die Menschen in der kriselnden Wirtschaftsregion noch genügend arbeiten, intensiver. Der Stuttgarter Adrian Thoma plädiert hier für Mehrarbeit – aber auch für mehr Wertschätzung. Aber wie innovativ kann die Region sein? Wir haben uns mit Thoma unterhalten – und seine Antworten als Protokoll in der Ich-Form wiedergegeben.

„Ich arbeite heute 50 bis 60 Stunden die Woche. Früher, in den Gründungsjahren von meinem ersten Start-up Simpleshow, habe ich jedoch deutlich mehr gearbeitet. Immer stand viel auf dem Spiel. Mit drei schulpflichtigen Kindern setze ich meine Prioritäten heute aber anders.

Seit einigen Jahren bin ich Partner bei Mätch VC, wo wir frühzeitig in Start-ups investieren. Außerdem vernetze ich als Geschäftsführer von NXGTN, das für „Next Generation“ steht, mit meinem Team Hochschulen, Start-ups, Unternehmen, Investoren und Politik. Uns haben sich fünf baden-württembergische Universitäten, der KI-Park und Campus Founders aus Heilbronn sowie starke Unternehmen wie die LBBW angeschlossen.

Vergangenes Jahr wurden wir vom Bundeswirtschaftsministerium als einer von zehn Start-up-Leuchttürmen ausgezeichnet. Zusammen wollen wir innovative Unternehmen hervorbringen und großmachen. Im besten Fall ist ein neuer Weltmarktführer, ein neues SAP dabei. In Baden-Württemberg haben wir keine großen Start-up-Zentren wie München. Unser Potenzial liegt in der Vernetzung und im Zusammenspiel mit der starken Industrie, die sich viel schneller als bis jetzt transformieren muss.

Bei den Start-ups sind die USA noch immer das Maß aller Dinge. Dort arbeiten die Gründerinnen und Gründer teils rund um die Uhr, sind top ausgebildet und effizient. Kein Wunder, dass dort so viel Neues entsteht. Mit einer 40-Stunden-Woche ist aus meiner Perspektive keine Sprung-Innovation möglich, so entstehen keine neuen Weltmarktführer.

In Zukunft müssen wir meiner Meinung nach auch in Deutschland länger und effizienter arbeiten. Dabei geht es aber auch um eine wertschätzende Arbeitskultur, bei der auch mal ein Fehler passieren darf und Leistung honoriert wird. Außerdem bin ich für eine stärkere Flexibilisierung der Arbeitszeit, auch der Wochenarbeitszeit.

„Ich kann eine Wirkung erzielen“

Bei NXTGN bin ich mein eigener Arbeitgeber, habe meinen Job selbst gewählt und kann eine Wirkung erzielen. Diese Selbstwirksamkeit ist für mich genauso wichtig wie die sinnerfüllende Erfahrung – das ist in anderen Branchen nicht immer so möglich.

Das gilt auch für unsere Beschäftigten, die gerne bei uns arbeiten – auch wenn es anderswo vielleicht mehr Gehalt oder schickere Büros gibt. Sie arbeiten auch mal bis in die Nacht oder an den Wochenenden, wenn es nötig ist. Das wird natürlich ausgeglichen. Die Wochenarbeitszeit beträgt auch bei uns 40 Stunden.

Wie ich zur Vier-Tage-Woche stehe? Bei uns war das noch nie wirklich ein Thema. Das kenne ich auch kaum von anderen Start-ups, von Teilzeit-Arbeit natürlich abgesehen. Wenn Mittzwanziger vor allem ihre Freizeit optimieren, halte ich das gesamtgesellschaftlich für fatal. Das wäre ein weiterer Rückschritt für den eh schon teuren Arbeitsstandort Deutschland. Wenn Arbeit als etwas Schlechtes empfunden wird, sollte man lieber einen Job suchen, der einem mehr Spaß macht.

Ich selbst möchte nicht von einem Tag auf den anderen den Stift fallen lassen und mich ins Wohnmobil setzen. Man sollte möglichst lange arbeiten dürfen, für mich wäre das wichtig, um glücklich zu bleiben. Wenn ich mit Mitte 70 noch so gesund bin , dass ich arbeiten kann, würde ich das heute unterschreiben.“

Start-up-Unternehmer und Vernetzer

Gründer

Adrian Thoma wurde 1983 in Heilbronn geboren und studierte an der HDM Stuttgart audiovisuelle Medien. Thoma ist seit 2023 Mitgründer und Geschäftsführer des baden-württembergischen Risikokapital-Fonds Mätch VC. Außerdem ist er seit 2019 Geschäftsführer und Mitgründer der Innovationsplattform NXTGN (ehemals Gründermotor). Zuvor war er lange Geschäftsführer des Stuttgarter Start-up-Hubs STEYG, der Start-ups Pioniergeist, Sellaround und Simpleshow sowie Sprecher des Bundesverbands Deutsche Start-ups in Baden-Württemberg.

NXTGN

Über die Innovationsplattform NXTGN (für „next generation“ – nächste

Mätch VC

Mätch VC ist ein Wagniskapitalfonds, der vor allem in